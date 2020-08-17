وقفة تأمّل في دلالات «عيد المرأة التونسيّة» - امال قرامي

2020/08/17 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي خلنا أنّها ستغيّر في طريقة فهمنا للحياة وتحليلنا للظواهر والسلوك والتصوّرات و..



ولكن يبدو أنّ مقاومة التغيير لازالت مستمرّة وحنيننا «للثوابت» متأصّل.فعن أيّ امرأة نتحدّث؟ هل هي «المرأة التونسيّة» التي اُريد لها أن تعكس مشروع الحداثة من منظور محدّد، رسمت معالمه إرادة السياسيّ بشكل أو بآخر ؟ وهل يكفي أن تهتمّ الواحدة بمظهرها وأناقتها وطريقة كلامها ومشيت ......





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