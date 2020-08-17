أزمةُ الشَرْقِ حَلَقةٌ مِنْ حَلَقَات تَذويبِ اَلسُّودان ..! - فيصل عوض حسن

2020/08/17 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن منذُ نحو شهر وأزمةُ رفض والي كسلا تزدادُ سخونةً يوماً بعد يوم، حيث بدأ الرَّفضُ باعتصامٍ شعبيٍ ما يزال قائماً، وإغلاقِ الشَّوارعِ والجسورِ الفرعِيَّة والرئيسيَّة.



وحيال ذلك، وَعدَ الحُكَّام (عَسْكَر/مدنيين) بمُناقشة موضوع اختيار الوالي، مع المُكوِّنات الرَّافضة لتعيينه، رغم أنَّ ذات الحُكَّام سمحوا للوالي بأداء القَسَم ومُمارسة مهامه فعلياً، وسط تصريحات لا تخلو من التحدي و(الاستفزاز)! في ما رَكَّز ......





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