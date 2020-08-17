زمن موناليزا الحزينة: الفصل الأول/ 2 - دلور ميقري

2020/08/17 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري العمّة، كانت في أوان زياراتها للحارة تقيم في بيتٍ خصصه رجلها لأولاده من امرأته الأولى.



البيت، كان يقع في أعلى زقاق " الحاج حسين "، تسكنه العشيرة بشكل خاص.



وكان للزقاق مكانته المعتبرة، لأنه مُكنّى على اسم والد زعيم الحي السابق، " الحاج حسن ".



الابن البكر لهذا الأخير، هو زوج سلطانة، ولم يكن يقل مكانة بسبب عمله وكيلاً لأعمال عدد من الاقطاعيين، كان آخرهم " ابن الإيبش "، الذي يملك أراضٍ واسعة في جنوب ش ......





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