ملا طلال: مجلس الوزراء قرر تعيين الخريجين الذين ينطبق عليهم قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية

2020/08/17 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقرر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تعيين الخريجين الذين ينطبق عليهم قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.

وقال الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء، احمد ملا طلال في تغريدة على ’’تويتر’’ ان "مجلس الوزراء قرر تعيين الخريجين الذين ينطبق عليهم قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية على أن تكون مباشرتهم بعد أقرار الموازنة".

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بغداد اليوم _ بغداد

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وذكرت الهيأة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "كوادر الهيأة في منفذ سفوان

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وبحسب نقرير المؤشر ’’باسبورت إند

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وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الاحد‏ بلغ (2064000000)،

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