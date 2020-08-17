العراق: محافظة “جنوبية” تتصدر قائمة الوفيات بكورونا بــ”رقم كارثي”

2020/08/17 | 16:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد كشف الدكتور حيدر سلمان اخصائي الامراض الوراثية، اليوم الاثنين، عن حصيلة بالمحافظات العراقية ونسبة الوفيات جراء كورونا فيها.وقال سلمان، في منشور له على فيسبوك: ان هذا الاحصائية منذ ظهور الوباء و لغاية يوم 13 اب.نسب الوفيات حسب المحافظات تنازلياً: 1.ذي قار الاعلى ( 487 وفاة) 2.بغداد الرصافة […]

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