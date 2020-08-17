بالأرقام… الأطباء والممرضين في صدارة “المعدلات العالية” بإصابات ووفيات كورونا في العراق

2020/08/17 | 16:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد كشف الدكتور حيدر سلمان، اختصاص الامراض الوراثية، عن إحصائية هامة اجراها حول فيروس كورونا في العراق منذ بداية الظهور ولغاية 13 آب/أغسطس، أي قبل أربعة أيام .وقال سلمان، في تغريدة له على تويتر، ان اعلى الإصابات جاءت في صفوف الكوادر التمريضية بالاصابات، مبينا ان الوفيات العليا كانت بين الأطباء وذلك […]

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