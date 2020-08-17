وزير الصحة : أنشاء مركز للمصابين بكورونا من المصابين بامراض الدم

2020/08/17 | 16:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….اعلن وزير الصحة حسن التميمي عن البدء بانشاء مركز مخصص للمصابين بكورونا من مرضى امراض الدم.وقالت وزارة الصحة في بيان لها وتليته (المستقلة) اليوم الاثنين ان “وزير الصحة حسن التميمي عقد اجتماعا مع ادارة مدينة الطب والعتبة الحسينية المقدسة لدعم مؤسسات المجمع الطبي، بحضور عدد من الاطباء المتخصصين بامراض الدم للبالغين والاطفال”.واكد […]

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