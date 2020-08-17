2020/08/17 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، تسهيل دخول أكثر من (620) طن اوكسجين طبي سائل عبر منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة.وقالت الهيأة في بيان تلقت ” تقدم” نسخة منه، ان” كوادرها العاملة في منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة بالتعاون مع الدوائر المعنية قدمت التسهيلات اللازمة لانسيابية دخول (31 صهاريج بوزن اجمالي 620 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تعلن تسهيل دخول أكثر من (620) طن اوكسجين طبي سائل عبر منفذ سفوان وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعلن تسهيل دخول أكثر من (620) طن اوكسجين طبي سائل عبر منفذ سفوان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعلن تسهيل دخول أكثر من (620) طن اوكسجين طبي سائل عبر منفذ سفوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).