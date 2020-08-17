2020/08/17 | 16:44 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب فريق النجف حسن احمد: توصلنا لاتفاق مع الحارس محمد كاصد وبذلك سنغلق باب التعاقدات المحلية والخارجية

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