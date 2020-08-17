من الأكثر عرضة للإصابة بالشيخوخة المبكرة؟

2020/08/17 | 16:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حددت زوخرا بافلوفا، الطبيبة الروسية وأخصائية الغدد الصماء، المهن التي يكون مزاولوها أكثر عرضة لأعراض وأمراض الشيخوخة المبكرة، ووجدت أن ذلك يرتبط بظروف العمل وبحركيته.ولفتت بافلوفا إلى أن مرض “ساركوبينيا” أو ما يعرف بشيخوخة العضلات، لم يعد مقتصرا على كبار السن، لأن نمط حياة الكثيرين أصبح يجري في الأساس جلوسا واضجاعا.وقالت […]

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