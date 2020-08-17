تخصيص 3 مليارات دينار لإنشاء مركز صحي جديد غرب الانبار

2020/08/17 | 16:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن مدير بلدية جبة في الانبار قطري العبيدي، الاثنين، تخصيص 3 مليارات دينار لإنشاء ثاني مركز طبي متكامل في مناطق غربي المحافظة.وقال العبيدي لـ /المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية وافقت على انشاء ثاني مركز صحي متكامل في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي، في خطوة تهدف الى الارتقاء بالواقع الصحي للمناطق […]

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