اليكم جدول زيارة الكاظمي إلى واشنطن على رأس وفد كبير يوم غد

2020/08/17 | 16:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يتوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رأس وفد وزاري كبير،يوم غد الثلاثاء 18 من آب الجاري.وسيضم الوفد وزير الدفاع جمعة عناد ووزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل ، ووزيرة الهجرة ايفان جابرو، ووزير الكهرباء ماجد مهدي.وجدول الزيارة ليوم الثلاثاء 18 آب ، سيكون […]

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