نائب : سوف نطعن قضائيا بأرسال 320 مليار الى كردستان .. وانه تصرف شخصي

2020/08/17 | 16:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اكد النائب علاء الربيعي عن كتلة سائرون التي يتزعمها السيد مقتدى الصدر انه سيلجأ الى القضاء للطعن بخطوات الحكومة حول ارسالها اكثر من 320 مليار دينار لاقليم كردستان، مضيفا ان الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تصرفتا وفق حسابات ومصالح شخصية في ارسال هذه الاموال، التي هي ملك لكل ابناء الشعب العراقي .وقال الربيعي في […]

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