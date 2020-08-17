مواقع التواصل ترفع استهلاك الفلفل الاخضر في الفلوجة

2020/08/17 | 16:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار … تشهد الاسواق المحلية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، اقبالا كبيرا على شراء (الفلفل الاخضر) في الاسواق المحلية في المدينة .ونقل مراسل /المعلومة/ عن جمال العيساوي صاحب محل بقالة إن “اسواق مدينة الفلوجة شهدت اقبالا غير مسبوق على شراء (الفلفل الاخضر) وارتفعت اسعاره على خلفية مطالبة عدد من الاطباء المواطنين الى تناول […]

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