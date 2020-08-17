من الأكثر عرضة للإصابة بالشيخوخة المبكرة؟

2020/08/17 | 17:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]حددت زوخرا بافلوفا، الطبيبة الروسية وأخصائية الغدد الصماء، المهن التي يكون مزاولوها أكثر عرضة لأعراض وأمراض الشيخوخة المبكرة، ووجدت أن ذلك يرتبط بظروف العمل وبحركيته.

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