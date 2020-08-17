العثور على كدس للعتاد في ناحية العياضية

2020/08/17 | 17:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] عثرت فرقة المشاة ١٥على كدس عتاد في ناحية العياضية.

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