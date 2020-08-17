مصدر: اسقاط مروحية تركية ومقتل طاقمها بالكامل في دهوك

2020/08/17 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

افاد مصدر امني من داخل محافظة دهوك، اليوم الاثنين، باسقاط مروحية تركية في احدى مناطق المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "مروحية تركية تم اسقاطها بالقرب من بلدة حفتانين في محافظة دهوك على الحدود العراقية- التركية".

يتبع.........

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، في البصرة، الاثنين (17 آب 2020)، بأن مجهولين استهدفوا منزل مسؤول محلي بـ’’قنبلة’’

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجهولين استهدفوا منزل مدير مستشفى ابن البيطار ورئيس جامع

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الهيأة العامة للكمارك، الإثنين،(17 آب، 2020)، تسليّم وزارة الكهرباء 16 حاوية للمواد الكيمياوية في ميناء أم قصر، لنقلها إلى مخازن الوزارة .

وقالت الهيأة أنه "تم تسليم ممثل الاخراج الكمركي لوزارة الك

بغداد اليوم- صلاح الدين

اعلنت مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة ارهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي لداعش في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ورود معلومات استخ

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