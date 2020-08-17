“فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لإحدى دول الخليج العربية

2020/08/17 | 17:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..خفضت وكالة “فيتش” العالمية، اليوم الاثنين، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى ” BB -” مع نظرة مستقبلية سلبية.وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، إنها تتوقع عجزا ماليا لسلطنة عمان عند نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.وعزت الخفض والنظرة المستقبلية السلبية إلى استمرار تآكل الأوضاع المالية الداخلية والخارجية.كما توقعت […]

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