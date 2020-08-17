2020/08/17 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك /المركز الخبري الوطني- اعلن مصدر مطلع ، اليوم الاثنين، سقوط طائرة مروحية تركية في محافظة دهوك شمالي العراق .واكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، مقتل جميع طاقم الطائرة اثر سقوط الطائرة التركية وتحطمهاهناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط مروحية تركية ومقتل جميع افراد الطاقم شمال العراق المركز الخبري الوطني.

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