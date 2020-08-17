تنبأ سابقاً فصدق… مواطن يحدد موعد نهاية كورونا وأي البلدان اولاً !

2020/08/17 | 17:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد طوال جائحة فيروس كورونا المستجد، تصدّر الملياردير والمواطن الامريكي، بيل غيتس عناوين الصحف لجهوده في مكافحة الفيروس، وتوقع الآن موعد انتهاء الجائحة التي شلت حركة العالم.وكان مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس قد تنبأ بتفشي فيروس قاتل في العام 2015، في فيديو انتشر بشكل كبير بعد تفشي فيروس كورونا، المسبب لوباء […]

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