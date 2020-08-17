2020/08/17 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- قامت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص في وزارة النقل، اليوم الاثنين، بحملة تنطيف وإزالة التجاوزات الحاصلة على مرآب مدينة الصدر شرقي بغداد.وقال مدير عام الشركة كريم هاشم حسينهناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل الخاص: ازالة التجاوزات الحاصلة على مرآب مدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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