2020/08/17 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب العمال الكردستاني يعلن عن إسقاط مروحية تركية شمالي محافظة دهوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب العمال الكردستاني يعلن عن إسقاط مروحية تركية شمالي محافظة دهوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب العمال الكردستاني يعلن عن إسقاط مروحية تركية شمالي محافظة دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).