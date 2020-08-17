سقوط مروحية تركية بدهوك ومقتل جميع من كانوا على متنها

2020/08/17 | 18:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر عراقية سقوط مروحية تركية ومقتل طاقمها في محافظة دهوك شمال العراق

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