ملا طلال : الكاظمي سيتوجه بعد زيارة واشنطن إلى الأردن

2020/08/17 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الاثنين، أن وفداً رسمياً برئاسة وزير الخارجية سيلتقي بنظيره الأمريكي في واشنطن.

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