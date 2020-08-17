الإمارت وإسرائيل وشركاهما: تحالف أقوياء أشرار - ياسين الحاج صالح

2020/08/17 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح يتكرر بخصوص إعلان العلاقات بين الإمارات إسرائيل تعبيرات منفعلة عن الغضب والإدانة سبق أن سُمع ما يشبهها بخصوص الصلح المصري الإسرائيلي، وبقدر ما بخصوص اتفاقي أوسلو ووادي عربة.



وتعطي المواقف التي يتاح للمرء متابعتها في وسائل الإعلام الانطباع بأن ما يتقابل مع المراضاة الإماراتية لإسرائيل هو رفض المراضاة أو ممانعتها، دون محتوى إيجابي يمكن تبينه للرفض أو الممانعة.



أكثر من أربعين عاماً من انحصار الخيارات ......





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