أنا واليهود - كمال غبريال

2020/08/17 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال في بداية تسعينات القرن الماضي كنت من بين الذين يتحلقون حول نجيب محفوظ في مساءات مواسم الصيف يومياً في حديقة فندق سان استيفانو الأمامية المطلة على البحر.فوجئت ذات مساء ونحن نتبادل النقاشات المهمومة بالوطن وبالإنسان، مع الأديب والإنسان والأب الجميل،بقدوم مجموعة أشخاص رحب بهم الأستاذ وجلسوا بيننا.كانوا إسرائيليين، جاءوا من القاهرة لزيارة الإسكندرية،لحضور احتفال عملية تبديل رئيس المركز ......





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