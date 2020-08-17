ملا طلال: زيارة الكاظمي للسعودية ما زالت قائمة وسيتوجه بعد زيارة واشنطن إلى الأردن

2020/08/17 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسعودية ما زالت قائمة، وسيتوجه بعد زيارة واشنطن إلى الأردن.وقال ملا طلال خلال المؤتمر الاسبوعي واطلعت عليه “تقدم” ان “وفد برئاسة وزير الخارجية سيلتقي بنظيره الأمريكي، وسيناقش الوفد إجراء المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي”، مبينا ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى …

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