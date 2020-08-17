الزراعة تعلن عن صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي الذرة

2020/08/17 | 18:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠١٩-٢٠٢٠.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “ومن خلال شركة مابين النهرين العامة للبذور، تعلن وزارة الزراعة عن صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وللدفعة الرابعة وبنسبة ١٥٪ حيث سبق وتم صرف …

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