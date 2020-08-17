2020/08/17 | 18:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص الربيعي : القضاء سيحسم قضية تجديد عقود شركات الهاتف النقال الذي تسبب بهدر اموال كبيرة من خزينه الدولة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الربيعي : القضاء سيحسم قضية تجديد عقود شركات الهاتف النقال الذي تسبب بهدر اموال كبيرة من خزينه الدولة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الربيعي : القضاء سيحسم قضية تجديد عقود شركات الهاتف النقال الذي تسبب بهدر اموال كبيرة من خزينه الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).