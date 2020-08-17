مشاكل صحية تتعرض لها من استخدام المروحة في المنزل

2020/08/17 | 18:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يلجأ الكثيرون إلى استخدام المراوح للتخفيف من الشعور بالحر في فصل الصيف، لكن هذه الوسيلة لتبريد الهواء لا تخلو من مخاطر صحية عديدة.وقد يتسبب استخدام المروحة في زيادة حرارة الجسم فعلياً بدلاً من فقدها، وفي الأيام الحارة والرطبة، يتبخر العرق من الجلد بشكل أبطأ من المعتاد مع وجود المراوح، مما يجعل من […]

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