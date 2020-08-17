جناح تشيلسي يصل روما

2020/08/17 | 18:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف الصحفي جيانلوكا دي مارزيو بشبكة “سكاي سبورتس إيطاليا”، عن تواجد أحد لاعبي نادي تشيلسي، في مدينة روما عاصمة إيطاليا، تمهيدًا للانتقال للدوري الإيطالي.ووفقًا لما نشره دي مارزيو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن “الإسباني بيدرو رودريجيز جناح تشيلسي؛ قد تواجد قبل قليل في مدينة روما”.وأوضح دي مارزيو أنّ […]

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