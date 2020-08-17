احصائية جديدة : 1000 شخص يموتون يوميا في امريكا منذ بداية الشهر الحالي

2020/08/17 | 18:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… كشفت احصائية للمراكز الامريكية للسيطرة على الامراض الانتقالية ، الاثنين ، أن 1000 شخص يموتون يوميا هذا الشهر في الولايات المتحدة بسبب وباء فايروس كورونا.ونقلت شبكة سي أن أن الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ إن ” عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد ارتفع الى 170 الف شخص بعد ان كان حوالي […]

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