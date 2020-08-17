بالتفاصيل.. قرار حكومي بتعيين الخريجين الذين ينطبق عليهم قانون تدرج المهن الطبية

2020/08/17 | 18:37 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. قرر مجلس الوزراء، الاثنين، يقرر تعيين الخريجين الذين ينطبق عليهم قانون تدرج ذوي المهن الطبية وال...

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