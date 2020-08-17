صدمة في ماليزيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

2020/08/17 | 18:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يواصل فيروس كورونا، الذي شلّ العالم لأشهر، حصد الضحايا، موسعاً مروحة إصاباته، في حين تجهد مئات مراكز الأبحاث والشركات والحكومات عبر العالم من أجل التوصل إلى لقاح يضع حداً لهذا التوسع.إلا أن بعض الدراسات والأطباء يكشفون بشكل مستمر مفاجآت عن الفيروس الذي طال حتى الآن أكثر من 21 مليون إنسان.وفي هذا […]

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