انتهاء اجتماع برشلونة الطويل.. تعرف على القرارات المتوقع إعلانها

2020/08/17 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أكدت صحيفة "سبورت" انتهاء اجتماع مجلس إدارة برشلونة، والذي دام ساعات طويلة.

وقد يعلن برشلونة في بيان رسمي خلال الساعات المقبلة، عن قرارات الاجتماع، ويبقى أبرزها بالطبع إقالة المدرب كيكي سيتين.

ومن المنتظر أن يتم إعلان التعاقد مع المدرب الهولندي رونالد كومان لخلافة سيتين في الأيام المقبلة، بعدما أجمعت التقارير الصحفية اختياره للمهمة.

وتشير "سبورت" أن :" عددا من مديري برشلونة أبدى تذمره الشديد من وضع النادي خلال الاجتماع، بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ، والتي ساهمت في غضب جماهيري عارم".

وسيكون القرار الثاني بعد إقالة سيتين، هو إعفاء السكرتير الفني إيريك أبيدال من منصبه، بعد تكرر إخفاقاته الإدارية في الفترة الماضية.

وتم مناقشة إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في برشلونة، في ظل الضغوط المفروضة على مجلس إدارة جوسيب بارتويمو، لكن سيكون من الصعب أن تتم فعليا قبل شهر مارس المقبل.

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بغداد اليوم/ خاص

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