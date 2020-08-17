بيان رسمي من وزارة المالية يكشف تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق الاخير بين بغداد واربيل

2020/08/17 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة المالية، اليوم الإثنين، 17 آب، 2020، بيانا بشأن الاتفاق الاخير بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وقالت الوزارة في بيانها إنها "تؤكد وزارة المالية التزامها بواجباتها الدستورية الاصلاح الاقتصادي والمالي وادارة المالية العامة ومن ضمن ذلك التزاماتها تجاه حكومة اقليم كردستان من دون وجود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام /2020 ".

واضاف البيان أنه "عندما تولت الحكومة في شهر ايار /2020 تقرر عدم المضي فورا في صياغة موازنة عام /2020 الى حين استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية لغرض معرفة الايرادات الاكثر وضوحاً , وكان على الوزارة ايضاً ان تعوض الايرادات المترتبة عن انهيار اسعار النفط وانخفاض الطلب عليه والتزامات العراق بموجب اتفاقية اوبك بلاص ".

وتابع أن "وباء فايروس كورونا ادى الى نشوء طلبات اضافية على نفقات الدولة فضلاً عن الاضافات الكبيرة جداً الى الرواتب العامة نتيجة الى الالتزامات الحكومية السابقة في مجال العمالة والتوظيف , كما يتعين على وزارة المالية ان تتعامل مع العدد الكبير من الخريجين الجدد الذين ينتظرون وظائف من الدولة في ظل عدم استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية وانخفاض الايرادات المتأتية عنه".

واشار البيان إلى أنه "خلال شهر ايار /2020 جرى ان وافقت الحكومة على تحويل (400) مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان في حالة الطوارئ لتلبية مطالب موظفي حكومة الاقليم الذين لم يستلموا رواتبهم منذ عدة اشهر وكان هذا التمويل مرهوناً بالدخول في مباحثات مع حكومة الاقليم لحل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول الايرادات النفطية وغير النفطية ".

ولفت إلى أن "المباحثات بدأت في جولات متعددة للتوصل الى اتفاق نهائي في ضوء الالتزامات المتبادلة بين الجانبين وبناء على اصل الاتفاق لم تقم وزارة المالية باي تحويلات مالية الى الاقليم منذ دفعة نيسان ، ومع ذلك تدهورت الظروف المالية لحكومة اقليم كردستان وجرى مرة اخرى تقديم طلبات الى وزارة المالية لتوفير التمويل لحكومة اقليم كردستان من اجل الايفاء بنفقات رواتب موظفيها.



وقد جرى اتفاق من سبع نقاط (مرفقة) بين دولة رئيس الوزراء ورئيس وزراء حكومة الاقليم تم ابرامه في 15/8/2020 تم على اساسه دعوة وزارة المالية الى تمويل (320) مليار دينار في آب/2020 الى الاقليم ، وان هذا المبلغ مبني اساساً على تخمينات الوزارة لنسبة حصة الاقليم من النفقات الاتحادية وتنزل منها تخمينات وزارة المالية عن واردات الاقليم النفطية وغير النفطية".

واوضح البيان أن "وزارة المالية رأت ان المبلغ المذكور في ظل الظروف الحالية وفي اطار اجواء حسن النية التي سادت المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، وبناء على ان طلب التمويل المقدم من الامانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن لموافقة الدائرة القانونية فيها يندرج ضمن المعقول وسيعدل لاحقاً بالزيادة او النقصان بالاحتساب النهائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ، وبناء على كل ذلك وافقت وزارة المالية على هذا الطلب في 17/8/2020 واذنت بتمويل مبلغ (320) مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان لشهر آب /2020 ".

وأكدت وزارة المالية "ضرورة المضي في الحوار لتطبيق الاتفاقية المؤقتة المرفقة في ما يتعلق بالكمارك وايرادات النفط والتزام الاقليم باتفاقية (اوبك بلاس) وتسوية ديون المصرف العراقي للتجارة TBI ويجب ان يتم ذلك خلال 30 يوما".

واستدرك البيان أن "اجمالي التمويلات التي قامت بها وزارة المالية منذ بداية هذه السنة هي (1،360) ترليون دينار من خلال الحكومة السابقة و(720) مليار دينار من قبل الحكومة الحالية بما مجموعه (2.080) ترليون دينار ".

وأكدت الوزارة بحسب البيان أنها "ستقدم مشروع قانون الموازنة لعام /2020 قبل نهاية ايلول المقبل من هذه السنة وسيتم تحديد التمويلات الى حكومة الاقليم وفي حالة اتمام الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام /2020 من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب فستوفر اساساً قانونياً ومستمراً وواضحاً للمبالغ المخصصة للاقليم وستبين وزارة المالية الاساس المالي للتمويلات لحكومة الاقليم بشكل نهائي في موازنة عام /2021 ".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم _ بغداد

قال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إن وفد العراق لواشنطن سيناقش المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وذكر أحمد ملا طلال، في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جواد حمدان، الاثنين (17 آب 2020)، عن وجود ملفات مكدسة في الوزارات برزت بعد الغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وقال حمدان في حديث لـ( بغداد اليوم) ،ان "لجنة النزاهة وأعضاءها احالوا

بيان رسمي:

مجلس وزراء إقليم كوردستان يعقد جلسته الاعتيادية ويناقش آلية توزيع الرواتب

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 17 آب (أغسطس) 2020، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ومشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد ط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيان رسمي من وزارة المالية يكشف تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق الاخير بين بغداد واربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بيان رسمي من وزارة المالية يكشف تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق الاخير بين بغداد واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).