2020/08/17 | 18:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة توافق على تعيين خريجي المهن الطبية.. لكن بهذا الشرط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 18:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة توافق على تعيين خريجي المهن الطبية.. لكن بهذا الشرط) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة توافق على تعيين خريجي المهن الطبية.. لكن بهذا الشرط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).