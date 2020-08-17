وزيرالتجارة يكشف عن أسباب تأخر إطلاق البطاقة التموينية

2020/08/17 | 18:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن أسباب تأخر إطلاق البطاقة التموينية.

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