مصرف الرشيد يعلن عن اسماء الفروع المعنيه باصدار صكوك المرور

2020/08/17 | 18:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، عن اسماء الفروع المعنية باصدار صكوك المرور (تسجيل لوحات) في جانبي الكرخ والرصافة.وقال المصرف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “فروع المصرف المعنية باصدار صكوك المرور (تسجيل لوحات) في جانبي الكرخ والرصافة، هي ( فرع الامام الاعظم/الملعب/ العطيفيه/ ثورة العشرين / الحبيبيه/ ارخيته/ المرتضى/ المعارض الحديثه)”.ودعا المصرف، …

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