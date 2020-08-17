2020/08/17 | 18:48 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/خاص..
اعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاثنين، عن وجود اكثر من 70 الف عراقي في تركيا نازحين تقدموا بطلبات للعودة الى العراق.
وقال عضو لجنة العلاقات مختار الموسوي بـ/المعلومة/ ان “لجنة العلاقات تلقت طلبات ونداءات من عراقيين نازحين في تركيا يرومون العودة الى العراق”.
واضاف ان “وفد من اللجنة ذهب لتركيا والتقى بالجالية النازحة وتسلم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية النيابية: 70 الف نازح عراقي بتركيا يرومون العودة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاثنين، عن وجود اكثر من 70 الف عراقي في تركيا نازحين تقدموا بطلبات للعودة الى العراق.
وقال عضو لجنة العلاقات مختار الموسوي بـ/المعلومة/ ان “لجنة العلاقات تلقت طلبات ونداءات من عراقيين نازحين في تركيا يرومون العودة الى العراق”.
واضاف ان “وفد من اللجنة ذهب لتركيا والتقى بالجالية النازحة وتسلم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية النيابية: 70 الف نازح عراقي بتركيا يرومون العودة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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