الخارجية النيابية: 70 الف نازح عراقي بتركيا يرومون العودة

2020/08/17 | 18:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاثنين، عن وجود اكثر من 70 الف عراقي في تركيا نازحين تقدموا بطلبات للعودة الى العراق.وقال عضو لجنة العلاقات مختار الموسوي بـ/المعلومة/ ان “لجنة العلاقات تلقت طلبات ونداءات من عراقيين نازحين في تركيا يرومون العودة الى العراق”.واضاف ان “وفد من اللجنة ذهب لتركيا والتقى بالجالية النازحة وتسلم […]

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