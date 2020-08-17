الخارجية النيابية: 70 الف نازح عراقي بتركيا يرومون العودة


الخارجية النيابية: 70 الف نازح عراقي بتركيا يرومون العودة
2020/08/17 | 18:48 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/خاص..

اعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاثنين، عن وجود اكثر من 70 الف عراقي في تركيا نازحين تقدموا بطلبات للعودة الى العراق.

وقال عضو لجنة العلاقات مختار الموسوي بـ/المعلومة/ ان “لجنة العلاقات تلقت طلبات ونداءات من عراقيين نازحين في تركيا يرومون العودة الى العراق”.

واضاف ان “وفد من اللجنة ذهب لتركيا والتقى بالجالية النازحة وتسلم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية النيابية: 70 الف نازح عراقي بتركيا يرومون العودة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية النيابية: 70 الف نازح عراقي بتركيا يرومون العودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

واصل القراءة على المعلومة
Sponsored Links