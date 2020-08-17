ذكرى سمير امين..: اللا تبعية .. و اعادة بناء -الحكاية- التاريخية - اكرم هواس

2020/08/17 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اكرم_هواس ربما كنت من القلائل الذين سنحت الظروف لهم ان يلتقوا بأثنين من اهم مفكري نظرية التبعية...



سمير امين الذي حضر احدى ندواتي عن ظاهرة داعش في مركز الدراسات العربية و الافريقية في القاهرة بدعوة من الدكتور حلمي شعراوي حيث تحدثت حينها عن اللحظة التي انتجت داعش لتصبح عنصرا طاغيا ليس فقط في الاعلام و التحركات السياسية على مستوى العالم انما ايضا في فكر و اهتمام شخص مثل فيدل كاسترو الذي وقف بصلابة على مدى عق ......





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