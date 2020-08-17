2020/08/17 | 19:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض طفيف بالاصابات والتعافي من كورونا في الرصافة اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 19:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض طفيف بالاصابات والتعافي من كورونا في الرصافة اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض طفيف بالاصابات والتعافي من كورونا في الرصافة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).