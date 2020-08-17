2020/08/17 | 19:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموارد تصدر بياناً هاماً بشأن حدود خط الاغمار لبحيرة سد مكحول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 19:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد تصدر بياناً هاماً بشأن حدود خط الاغمار لبحيرة سد مكحول) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد تصدر بياناً هاماً بشأن حدود خط الاغمار لبحيرة سد مكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).