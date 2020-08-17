2020/08/17 | 19:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، اصدار قرار رسمي لحسم مصير اكثر من الف محل للمهن الصناعية.وقال قائمممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ /المعلومة/، ان “قائمقامية بعقوبة عقدت اجتماعا موسعا في مقر قيادة الشرطة وسط بعقوبة بحضور مسؤولين محليين وقيادات امنية وممثلين عن المهن الصناعية جرى مناقشة ملف جود المحال الصناعية وسط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. قرار حاسم بشأن اكثر من الف محل صناعي في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. قرار حاسم بشأن اكثر من الف محل صناعي في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).