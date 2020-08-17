كورونا في الرصافة: حالات الشفاء “تتراجع”.. والاصابات الجديدة “تحلق بعيدا” بالموقف الوبائي

2020/08/17 | 19:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 383 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 197 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، بينما جاءت حالات الشفاء 291.وقال الساعدي، في بيان: ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 383 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.– 197 […]

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