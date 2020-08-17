2020/08/17 | 19:54 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرشيد يعلن عن اسماء الفروع المعنية باصدار شيكات المرور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 19:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يعلن عن اسماء الفروع المعنية باصدار شيكات المرور) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يعلن عن اسماء الفروع المعنية باصدار شيكات المرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).