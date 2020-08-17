العراق يتخذ 4 قرارات مهمة تخص الكهرباء والنقل والزراعة والنفط… هذه تفاصيلها

2020/08/17 | 19:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اتخذ العراق، اليوم الاثنين، اربعة قرارات مهمة تخص قطاعات الكهرباء والنقل والزراعة والنفط، وجاء ذلك خلال جلسة الحكومة اليوم بحضور الوزراء المعنيين.ملف الكهرباء اكد العراق انه لغرض التهيئة لموسم الصيف المقبل، والمباشرة بصيانة الوحدات الإنتاجية وخطوط النقل والتوزيع، اتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية بهذا الشأن: 1- تفعيل قرار مجلس الوزراء […]

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