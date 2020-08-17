2020/08/17 | 20:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تنشر منصة “يس عراق”، الموقف اليومي لعمليات إرساء البواخر و تفريغ الحمولات في ارصفة ميناء خور الزبير ليوم امس 16/ 8 /2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول…الموقف اليومي لعمليات إرساء البواخر و تفريغ الحمولات في ميناء خور الزبير) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجدول…الموقف اليومي لعمليات إرساء البواخر و تفريغ الحمولات في ميناء خور الزبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).