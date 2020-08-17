الناطق باسم القائد العام: تكيلف اللواء عباس ناجي قائداً لشرطة البصرة بدلا من فليح

2020/08/17 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الإثنين، (17 آب، 2020) تكليف اللواء عباس ناجي قائدا لشرطة محافظة البصرة.

وقال رسول في تغريدة عبر منصته بـ"بتويتر"، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اصدر وزير الداخلية امرا بإقالة الفريق رشيد فليح من مهام منصب قائد شرطة البصرة، وكلف اللواء عباس ناجي بدلاً عنه".

وفي وقت سابق، افاد مصدر مطلع من داخل محافظة البصرة، اليوم الاثنين، بصدور اوامر من القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء قائد شرطة البصرة من منصبه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "اوامر صدرت من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باعفاء قائد شرطة محافظة البصرة رشيد فيلح".

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بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر مطلع من داخل محافظة البصرة، اليوم الاثنين، بصدور اوامر من القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء قائد شرطة البصرة من منصبه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "اوامر صدرت من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي

بغداد اليوم- بغداد

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وقال المصدر، ان "لوديا ريمون وعباس صبحي تعرضا قبل قليل الى هجوم مسلح استهدفهما في محافظة البصرة".

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بغداد اليوم _ بغداد

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