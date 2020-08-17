رصاص غدر بوجه ناشطين.. وإقالة قائد شرطة البصرة

2020/08/17 | 20:12 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد شبح الاغتيالات مجددا إلى الساحة العراقية مساء الإثنين، حيث أفاد مراسل "العربية" بنجاة الناشطين العراقيين لوديا ريمون وعباس صبحي من محاولة اغتيال بعد أن استهدفهما مجهولون في البصرة.وأكد المراسل أن

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